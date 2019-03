Terrorista arrestato: si cercano i fiancheggiatori

Dopo l'arresto di ieri dell'algerino Mourad Sadaoui ritenuto un terrorista islamico e combattente dell'Isis è caccia adesso ai suoi fiancheggiatori. Le forze dell'ordine battono palmo a palmo la zona circostante al casolare abbandonato di campagna nei pressi dell'autostrada Roma-Napoli ad Acerra dove è stato trovato l'uomo. Gli investigatori sono partiti dall'analisi dei due cellulari sequestrati all'uomo alla ricerca di chi abbia potuto aiutarlo a rientrare in Italia. Il 45enne è, infatti, un foreign fighter tornato in Italia dopo aver combattuto nelle file dell'Isis.

Il ritorno in Italia

Il suo obiettivo era rientrare in provincia di Caserta dove viveva prima di partire per la guerra. L'uomo era ritornato a San Marcellino per poi spostarsi a San Felice a Cancello e infine ad Acerra. La preoccupazione degli investigatori è capire chi gli abbia fornito gli appoggi necessari per rientrare e nascondersi dopo il suo ritorno in Italia. È possibile che sia attiva una cellula di terroristi o semplici fiancheggiatori che gli hanno dato appoggio in queste settimane. Gli unici dispositivi elettronici ritrovati dalla Digos sono i due telefoni sequestrati e solo dalla loro analisi potrebbero arrivare ulteriori dettagli utili. Intanto, su richiesta delle autorità algerine, l'uomo è stato portato in carcere e nel giro di qualche settimana la magistratura italiana dovrebbe ottenere i documenti utili per l'estradizione.

La notizia su CASERTANEWS