Allarme terrorismo: vietato l'ingresso ai camion in città

1 / 10

continua →

La tensione per possibili attacchi terroristici si fa sempre più pressante nelle maggiori città italiane ed anche Napoli non è esente da tale ondata di allerta.

Pur in assenza di specifici allarmi per Napoli, nella riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, presieduta dal prefetto Maria Gerarda Pantalone, alla presenza di de Magistris e di diverse istanze delle forze dell'ordine, sono state decise alcune misure di sicurezza straordinaria.

SICUREZZA - Maggiori controlli e vigilanza h24 negli obiettivi sensibili: l'aeroporto di Capodichino, il Porto, la Stazione centrale, i grandi alberghi del lungomare. Inoltre è stato deciso, fino all'8 gennaio 2017, il divieto di accesso ai mezzi pesanti nella ztl urbana.

PANICO A PIAZZA GARIBALDI PER UN CAMION SOSPETTO: IMMAGINI E VIDEO

CONTINUA