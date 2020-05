Terrorismo durante il lockdown: alcuni arrestati percepivano il Reddito di Cittadinanza

L'operazione "Mosaico 2" della Digos di Roma, sezione antiterrorismo, ha eseguito 8 ordinanze di custodia e 20 perquisizioni a carico di 19 indagati coinvolti in una filiera transnazionale dedita alla produzione di documenti falsi destinati a Paesi esteri sia dell'Area Schengen che extra Schengen, al fine di favorire l'immigrazione clandestina. Coinvolte le province di Napoli, Caserta e Benevento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Arresti

Alcuni degli arrestati nell'operazione percepivano il Reddito di Cittadinanza. E' quanto hanno spiegato gli investigatori della Digos di Roma nel corso di un punto stampa in Questura. Oltre duemila i documenti falsi sequestrati, tra i quali anche un verbale di polizia, patenti, carte d'identità, permessi di soggiorno. L'organizzazione disarticolata nell'operazione Mosaico 2 "favoriva il terrorismo internazionale e la criminalità organizzata", sono state le parole del capo della Digos di Roma Giampietro Lionetti. "In due anni abbiamo smantellato due stamperie di falsi documenti e tutte e due ci hanno portato a Anis Amri (autore dell'attentato di Berlino del 19 dicembre 2016.). In questo sodalizio smantellato oggi c'era un suo fiancheggiatore. Non è esclusa l'ipotesi che sia stato lui a fornirgli i documenti falsi", conclude Giampietro Lionetti.