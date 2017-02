Terrorismo islamico, il direttore del carcere di Poggioreale: "Attenzione massima"

Antonio Fullone, direttore del carcere di Poggioreale, ha così commentato l'allarme dei servizi segreti sulla possibilità che in Italia ci siano dei "cani sciolti" del terrorismo islamico.

"L'attenzione è massima in un momento storico molto delicato. Sappiamo che in carcere possono attecchire discorsi di estremismo e noi seguiamo con attenzione tutti i movimenti di alcuni soggetti detenuti a Poggioreale. Il carcere è un luogo in cui può attecchire il fenomeno dell'estremismo. Ci sono persone attenzionate, meno di dieci unità, che noi seguiamo attentamente", ha rivelato in una intervista all'Ansa Fullone.