Terrorismo: i luoghi maggiormente a rischio a Napoli

La decisione del Prefetto Pantalone, maturata nella riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, di vietare l'ingresso dei camion in città fino all'8 gennaio 2017, per ragioni di sicurezza, è arrivata.

Rafforzata la vigilanza e i controlli negli obiettivi ritenuti sensibili a Napoli: l'aeroporto di Capodichino, il Porto, la Stazione centrale, i grandi alberghi del lungomare, Nalbero, piazza del Plebiscito e tutti i luoghi a forte aggregazione sociale.

Il 31 dicembre saranno posizionati dispositivi mobili, come new jersey e fioriere in alcune delle zone interessate, con significativa e costante presenza delle Forze dell'Ordine.