Aveva combattuto per l'Isis in Siria e Iraq: arrestato ad Acerra 45enne foreign fighter algerino

Si chiama Mourad Sadaoui, 45 anni, l'uomo arrestato in mattinata ad Acerra con l'accusa di terrorismo. Il cittadino algerino viveva in Italia dal 2003, a San Marcellino - Caserta - e fino al 2012 aveva un regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nel 2013 il diniego del rinnovo: da quel momento Sadaou comincia il processo di radicalizzazione. Come raccontato da CasertaNews, l'algerino torna in Algeria, poi viaggia in Siria e in Iraq: combatte per l'Isis. Lo Stato Islamico perde colpi, così il 45enne fa rientro in Italia. Nel 2017 è segnalata la sua presenza nell'agro aversano.

Vive di espedienti, il 45enne algerino. Chiede l'elemosina, si muove, trascorre gran parte della giornata a Napoli, cambia alloggio quasi quotidianamente. Da qualche settimana si era spostato a San Felice a Cancello, poi al confine con Napoli. Giovedì sera gli uomini della Digos di Caserta lo hanno localizzato in un casolare nel territorio di Acerra.

Sono entrati e lo hanno immobilizzato. In Questura il riscontro dell'Interpol è immediato: il 45enne in manette è Sadaoui. Si tratta del primo foreign fighter di ritorno dalla guerra arrestato.