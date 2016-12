Terrorismo: installati i dissuasori a Chiaia e sul Lungomare

1 / 2

Sono stati posizionati i dispositivi mobili, come new jersey e fioriere, nelle strade che portano sul lungomare e in via Toledo, in vista delle celebrazioni a Napoli del Capodanno, nell'ambito delle misure anti-terrorismo predisposte in città.

LE MISURE - I dissuasori saranno rimossi il primo gennaio. Oltre 200 i vigili urbani impiegati a Capodanno. Restrizioni anche per i baretti di Chiaia, che, a partire dalle 12 dell'ultimo dell'anno e fino alla mezzanotte successiva non potranno vendere alcolici in vetro,

MEZZI PESANTI - Divieto di accesso ai mezzi pesanti in centro fino all'8 gennaio, dopo la psicosi del mezzo pesante che ha messo in subbuglio piazza Garibaldi nel giorno di Natale.

CONTROLLI - Rafforzati i controlli e la vigilanza nelle aree sensibili della città: aeroporti, stazioni, alberghi del lungomare e luoghi di aggregazione.

CAPODANNO 2017, IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI IN CITTA'

