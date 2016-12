Allerta terrorismo all'aeroporto di Capodichino: evacuato aereo

Terrore all'aeroporto di Capodichino dove la polizia ha evacuato un volo di una nota compagnia low cost pronto a partire per Londra. Due agenti sono saliti sull'aereo per un controllo sui documenti di un passeggero, risultati falsi, come riporta Fanpage.

Due uomini sono stati portati via dagli agenti. Trovata anche una valigia sospetta che ha portato alla decisione di far evacuare il velivolo per ulteriori controlli. Si sono intensificati infatti i controlli antiterrorismo dopo la tragedia dei mercatini di Natale di Berlino dei giorni scorsi.