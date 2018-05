Sciame sismico sul Vesuvio: l'Osservatorio registra otto scosse

Otto scosse telluriche si sono verificate nella giornata di ieri nella zona del cratere del Vesuvio. A darne notizia è stato l'Osservatorio Vesuviano: lo sciame sismico è durato dalle 5.53 alle 18.36, ed ha avuto il momento di massima magnitudo (2,3 della scala Richter) alle 17.37.

L'epicentro era nel cratere, ad 1,5 km di profondità. Si tratta della “sismicità base del Vesuvio”, ha spiegato al Mattino Francesca Bianco, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano. “Non c'è assolutamente nulla di cui allarmarsi – aggiunge – Non abbiamo avuto nessuna segnalazione che gli eventi siano stati avvertiti dalla popolazione e non ci sono stati danni né a cose né a persone. L'Osservatorio Vesuviano tiene sotto osservazione il Vesuvio costantemente ventiquattr'ore al giorno. Negli ultimi periodi non abbiamo registrato, inoltre, variazioni sia geochimiche che geofisiche”.

Sono due gli sciami sismici registrati soltanto a maggio. L'altro è avvenuto a cavallo tra 11 e 12 del mese, con sciami di 25 scosse e 8.