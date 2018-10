Trema il Vesuvio, scossa in superficie nella notte

Un terremoto di magnitudo 2.3 è avvenuto nella notte (alle 3:07) con epicentro a 5 km a sud-est di Massa di Somma. In pratica il sisma è avvenuto in superficie, sul cratere vulcanico. Secondo le prime informazioni, nei paesi alle pendici non sarebbe stato avvertito. I dati registrati dalla Sala Operativa INGV napoletana parlano di profondità a 0 chilometri.

Ieri, ai microfoni di NapoliToday, il vulcanologo Mastrolorenzo ha spiegato: "Ascolteremo la voce del Vesuvio per prevedere le eruzioni".