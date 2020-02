Terremoto di magnitudo 4.4: scossa avvertita anche a Napoli

Scossa di terremoto a Rende, in provincia di Cosenza, di magnitudo 4.4 registrata alle 17.02. La gente si è riversata nelle strade presa dal panico. Al momento non si registrano feriti né danni alle cose. In molti negozi della cittadina che confina con Cosenza, la merce è stata sbalzata fuori dagli scaffali dalla potenza della scossa. La scossa è stata avvertita anche nelle regioni vicine arrivando a scuotere anche Napoli. Numerose le segnalazioni di cittadini anche in alcuni quartieri cittadini.

La scossa ha provocato il panico anche all'ospedale Annunziata della città dei Bruzi. Gli addetti al centralino, raggiunti telefonicamente dall'AdnKronos, hanno parlato di "forte spavento e confusione", con molti dei ricoverati "corsi fuori dalla struttura ospedaliera" nonostante "l'assenza di danni, perché presi dal panico, anche noi operatori del centralino siamo scappati fuori perché sembrava che la scossa spaccasse tutto, è stata una brutta botta". La "scossa è stata fortissima", racconta un secondo addetto del centralino all'AdnKronos, "tutta la gente si è riversata fuori, almeno i pazienti che avevano la possibilità di alzarsi, per fortuna sembra non ci siano stati danni". La situazione ora sembra stia rientrando nella normalità.

Le parole del capo della Protezione Civile

"Abbiamo registrato scossa di magnitudo 4,4 in Calabria che non ha avuto danni per fortuna e non ci sono state segnalate criticità. Avremmo comunque gestito anche le due cose come ci è già capitato in passato con terremoti e nevicate ad esempio". Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus Angelo Borrelli. "Non esiste solo il comitato operativo nazionale ma esistono anche i coordinamenti a livello regionale e provinciale", ha aggiunto.