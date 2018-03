Terremoto a Pozzuoli: "Amministrazioni in allerta anche se non ci sono crolli"

Il terremoto di magnitudo 2.4 avvenuto a Pozzuoli (epicentro 2 km sotto traversa Pisciarelli, tra Agnano e Pozzuoli) sta mettendo in allerta cittadini e amministrazioni locali. Lo conferma il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: "Lo sciame sismico che sta coinvolgendo l’area flegrea e che è stato avvertito in modo significativo nelle ultime ore, anche se non è preoccupante e non ha avuto conseguenze, al di là dei telefoni dei comuni presi d’assalto dai cittadini preoccupati, dimostra ancora una volta che non bisogna abbassare la guardia visto che viviamo in un territorio a rischio sismico e vulcanico. Sono in contatto con i vice sindaci di Napoli e Pozzuoli che stanno in piena allerta anche se fino ad ora non è stato segnalato nulla di grave e alcun crollo. Solo tanto spavento”, avverte Borrelli, "per il quale “è necessario che la Protezione civile nazionale affronti il rischio vulcanico nel napoletano con l’aggiornamento costante e continuo dei piani di emergenza e di evacuazione e, soprattutto, con l’organizzazione di prove di evacuazione che coinvolgano anche i comuni delle altre regioni gemellati per farsi trovare pronti in caso di emergenza”.