Scosse di terremoto a Pozzuoli, il comunicato del sindaco Vincenzo Figliolia

In relazione alle scosse di terremoto che stamattina sono state avvertite da parte della popolazione dei Campi Flegrei, ed in particolar modo di Pozzuoli, è intervenuto sui social network il sindaco della cittadina puteolana, Vincenzo Figliolia.

"Questa mattina sono state avvertite delle leggere scosse - ha scritto il primo cittadino di Pozzuoli - Vi riporto la dichiarazione dell'Osservatorio Vesuviano, che ancora una volta ci invita a non creare allarmismi e ci ricorda che il nostro territorio è controllato costantemente per garantire la nostra sicurezza".

«Il tutto rientra nella dinamica dello stato di allerta giallo di attenzione della caldera dei Campi Flegrei - ha dichiarato Francesca Bianco, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano -. Non c'è assolutamente nulla da allarmarsi. Infatti, registriamo nel corso delle settimane in maniera alternata o periodi di stasi tellurica con piccoli eventi di magnitudo negativa, oppure, come nel caso di stamattina i quattro terremoti che ripeto rientrano nella dinamicità attiva del vulcano».