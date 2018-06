Scossa di terremoto di magnitudo di 1.2 della scala Ritcher alle ore 18,08 a Pozzuoli ad un km di profondità. La conferma arriva dall'Osservatorio Vesuviano.

Nonostante la bassa magnitudo, la scossa è stata nitidamente avvertita in via Napoli e nella zona della Solfatara. Non si segnalano danni a persone o a cose.