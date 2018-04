Scossa di terremoto all'alba, paura nei Campi Flegrei

Pare non abbia provocato danni nè a cose nè a persone la scossa di terremoto che stamane, poco prima delle 6.30, ha svegliato molti cittadini dell'area flegrea ed in particolare del Comune di Pozzuoli.

Sebbene avvertita da parte della popolazione, non si trattava di una scossa particolarmente forte (magnitudo 1.7), anche se alcuni - allarmati - sono scesi in strada. L'evento è stato localizzato nel sottosuolo compreso tra il vulcano Solfatara e la zona di Agnano.

Soltanto un mese fa l'area era stata oggetto di un fenomeno bradisistico che aveva costretto le autorità ad invitare più volte alla calma. In questo caso si è trattato di una singola scossa per la quale non c'è alcun allarme.

