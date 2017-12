Terremoto tra Pozzuoli e Agnano: le scosse avvertite dalla popolazione

Due scosse di terremoto sono state nitidamente avvertite dalla popolazione questa notte a Pozzuoli e ad Agnano. Il primo di magnitudo 1.3 si è verificato poco prima delle 2 del mattino ad una profondità di 1,5 km e il secondo alle 2.38 di magnitudo 1.4.

Epicentro dei terremoti l'area situata tra gli Astroni di Agnano e la Solfatara. Le scosse sono state avvertite dai residenti delle aree interessate.

In un comunicato l'Osservatorio Vesuviano spiega come nell'ultima settimana (escludendo le due scosse odierne) nell’area dei Campi Flegrei siano stati registrati 6 terremoti di bassa magnitudo (Mdmax = -0.3). "Seppur in presenza di diverse oscillazioni nelle serie temporali, da luglio 2017 l'area flegrea è interessata da un sollevamento medio di circa 0.5 cm/mese. La fumarola di Pisciarelli non ha evidenziato variazioni significative per quanto riguarda il flusso di CO2. Nell’ultima settimana i valori di temperatura della fumarola principale di Pisciarelli hanno mostrato un valore medio di circa 115 °C".