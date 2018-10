Campi Flegrei, la terra continua a tremare: nuovo evento sismico

La terra continua a tremare nella zona dei Campi Flegrei. Dopo lo sciame sismico delle ultime ore, una scossa di magnitudo 2.0 della scala Richter, con profondità 2 km ed epicentro a 5 km da Pozzuoli, è stata registrata alle 9,43 dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano.

L'evento sismico è stato avvertito nitidamente dalla popolazione di Pozzuoli e di altri comuni limitrofi.

Nella zona di Agnano, gli alunni di un istituto comprensivo sono stati fatti uscire dalle aule e portati a casa dai genitori.

"Da questa notte è in atto uno sciame sismico che ha coinvolto la città. La scossa più forte è stata registrata alle ore 9.45 di magnitudo 2.0. Non ci sono attualmente danni a cose e persone e non sussiste attualmente nessun pericolo". A dirlo è il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia , che aggiunge: "Siamo in costante contatto con l'istituto di vulcanologia e il fenomeno è nella norma. È importante non creare allarmismi perché si tratta della consueta attività bradisismica tipica del nostro territorio. Non ci sono variazioni dell'attuale livello di attenzione. Seguiranno eventuali ulteriori aggiornamenti e terremo i cittadini costantemente informati".