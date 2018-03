Terremoto nei Campi Flegrei: torna la paura

Sono tre le scosse di terremoto avvertite dalla popolazione nell'area flegrea tra Agnano e Pozzuoli. Lo sciame sismico, avvertito anche a Napoli e in particolare a Bagnoli, ma non solo, ha prodotto intorno alle 15.09 la scossa di magnitudo più alta 2,4 della scala Richter.

Epicentro della scossa a 5 km da Pozzuoli ad una profondità di 2 chilometri.

"È in corso uno sciame sismico. Sono in contatto con l'Osservatorio Vesuviano che ci invita a non creare allarmismi e panico. L'Osservatorio sta controllando l'attività per garantire la nostra sicurezza", è il commento a caldo del sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia.