Terremoto a Pozzuoli, il messaggio del sindaco Vincenzo Figliolia

Anche il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia è intervenuto sui social a proposito dello sciame sismico in corso nell'area dei Campi Flegrei.

"È in corso uno sciame sismico – scrive il sindaco del comune puteolano – Sono in contatto con l'Osservatorio Vesuviano che ci invita a non creare allarmismi e panico. L'Osservatorio sta controllando l'attività per garantire la nostra sicurezza".

"Tutto – prosegue ancora il primo cittadino di Pozzuoli – rientrerebbe nella dinamica dello stato di allerta giallo di attenzione della caldera dei Campi Flegrei, nella normale attività del territorio".

L'Ingv ha spiegato che si tratta di uno sciame il cui episodio di maggiore rilevanza ha avuto magnitudo Md 2.4, con epicentro a 5 km ad Est di Pozzuoli e alla profondità di 2 km.