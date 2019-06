Quattro scosse a Pozzuoli, la più violenta supera di poco il grado 1 di magnitudo

Quattro lievi scosse di terremoto sono state registrate all'alba, a Pozzuoli. Come certificato dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano (in foto lo screen che documenta i movimenti in questione), le scosse sono avvenute tra le 6:17 e le 6:30 di oggi, martedì 11 giugno. L'epicentro, come riporta CampiFlegrei News, è tra l'Accademia Aeronautica e la Solfatara. La scossa di maggiore intensità supera comunque di poco il grado 1 di magnitudo. Sarebbe comunque stata avvertita da parte della popolazione puteolana, anche se non si registrano - per fortuna - danni a cose o persone.