Sciame sismico di decine di scosse: paura a Napoli e Pozzuoli

Sciame sismico di rilievo di decine di scosse registrato dalle ore 3,25 fino alle 7,23 di questa mattina. Le scosse più forti sono state reilevate alle 4,41, magnitudo 2.5 della scala Ritcher e alle 4,59, magnitudo 3..1. Entrambe ad una profondità di due chilometri e mezzo, con epcentro tra la Solfatara e Pisciarelli.

Paura per i residenti di Pozzuoli e di Napoli. Scosse avvertite nitidamente in molti quartieri. Gente in strada a Pozzuoli Agnano e Bagnoli.