Sciame sismico nella zona Flegrea, Figliolia: "Si tratta di attività bradisismica ordinaria"

"Nel corso della notte si è verificato uno sciame sismico, localizzato nella zona di Solfatara-Pisciarelli, costituito da una sequenza di 34 scosse di magnitudo compresa tra 0.0 e 3.1, e con una profondità compresa tra 1 e 2 km. Si tratta di attività bradisismica ordinaria, in corso dal 2005, che caratterizza questa terra, con cui dobbiamo convivere consapevolmente. In molti segnalate l'apertura di nuove “bocche” di fumarole: non vi allarmate, non c'è nessun nuovo fenomeno simile!". Così il Sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha voluto rassicurare la cittadinanza sullo sciame sismico che si è verificato nella notte nella zona Flegrea.

"L'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha prontamente comunicato al nostro ente quanto avvenuto. I sismologi dell’Osservatorio Vesuviano (Sezione di Napoli dell’INGV) non hanno rilevato anomalie rispetto all’andamento attuale della crisi bradisismica in atto. Il verificarsi di sciami di eventi sismici, che possono in alcuni casi avere magnitudo tale da essere avvertiti dalla popolazione, accadono ordinariamente durante un periodo caratterizzato da attività bradisismica, come quello in atto nei Campi Flegrei ormai dal 2005. Non ci sono elementi di novità nel progredire del fenomeno in corso. Non c'è stata nessuna apertura di nuove bocche: i geochimici dell’Osservatorio Vesuviano sono al lavoro per effettuare rilievi sulle fumarole dell’area di Solfatara-Pisciarelli e non segnalano anomalie. Vi ricordo che è vietato recarsi in quell'area, interdetta al pubblico", ha proseguito il primo cittadino puteolano.

"Per questo tipo di eventi, sebbene la localizzazione superficiale dell’ipocentro aumenti sensibilmente la percezione dell’evento, non si prevedono effetti e/o danni a persone e a strutture. Qualunque variazione significativa nei parametri di monitoraggio del vulcano, e/o eventuali decisioni ad essa connessa, che comportino l’attivazione di misure volte alla tutela della popolazione, verranno immediatamente e universalmente diffuse. Vi prego pertanto di riferirvi sempre e soltanto ai canali ufficiali di comunicazione", ha concluso Figliolia.