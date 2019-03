Sciame sismico tra Napoli e Pozzuoli, Ortolani: "Si tratta di bradisismo"

Terremoto di bassa magnitudo avvertito a Pozzuoli e in alcuni quartieri di Napoli (in particolare Bagnoli e Fuorigrotta). alle 5,30 del 15 marzo.

Il commento sui social del senatore Franco Ortolani, esperto geologo: "Le prime notizie le ho ricevute dagli amici Russo e Minotta, che abitano in zona, che lo hanno subito segnalato in quanto sono stati svegliati. Nessun danno. D'accordo con il collega Minotta, l'evento è da mettere in relazione al fenomeno bradisismico che periodicamente causa terremoti di bassa magnitudo nei Campi Flegrei. I dati INGV indicano una magnitudo pari a 2 e una profondità ipocentrale di circa 1KM. Secondo INGV l'ubicazione è poco ad est del centro di Pozzuoli. Praticamente zona Agnano Pisciarelli che è già stata sede di vari eventi sismici nei mesi scorsi. Si tratta della stessa zona nella quale era stato proposto un progetto di centrale geotermoelettrica sperimentale che prevedeva la reiniezione dei fluidi estratti ad a alta pressione proprio alla profondità alla quale si è verificato l'evento di questa mattina. Si ricorda che la proposta "originale" di progetto di una centrale, che avrebbe causato sismicità indotta, è stato bocciato. Si ricorda ancora che l'Area Flegrea è attualmente, e da alcuni anni, al primo livello di attenzione per l'attività vulcanica da parte della Protezione Civile Nazionale. E per ultimo, ricordiamo che l'area è interessata da una lenta ripresa del fenomeno bradisismico".