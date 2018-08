Terremoto, dall'Ingv la mappa delle città in cui si è avvertita la scossa: c'è anche Napoli

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha diramato un comunicato ufficiale a proposito del terremoto che si è verificato ieri, in tarda serata, in provincia di Campobasso, e che è stato avvertito chiaramente in tutta la Campania ed in particolare a Napoli.

Alle 23.48 è stato "localizzato – scrive l'Ingv – un terremoto di magnitudo Ml 4.7 (Mw 4.6), in provincia di Campobasso, 6 km a Sud di Montecilfone, ad una profondità di 19 km". "L’evento – prosegue la nota – è stato localizzato in un’area a pericolosità medio-alta così come mostrato nella mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale con accelerazione attese comprese tra 0.150 e 0.175 di g. Il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (versione 2015) mostra subito a sud dell’area epicentrale di questo terremoto i 2 eventi del 31 ottobre e 1 novembre della sequenza sismica del 2002 che colpì duramente il comune di San Giuliano di Puglia". "Il 25 aprile 2018 in quest’area si era verificato un altro evento sismico di magnitudo Mw 4.3 nei pressi di Montecilfone ad una profondità di 29 Km".

La scossa, durata diversi secondi, si è sentita fino alla Croazia verso l'Adriatico, mentre verso il Tirreno ha raggiunto non solo le province limitrofe di Abruzzo e Puglia ma anche una vasta area della Campania.

È già stata stilata una mappa preliminare dei risentimenti del terremoto (vedi foto, ndR). A meno di un'ora dalla scossa i 436 questionari inviati al sito haisentitoilterremoto.it già rendevano palese come nel capoluogo partenopeo quasi tutta la cittadinanza avesse chiaramente percepito la scossa. La mappa – prosegue Ingv – "mostra la distribuzione degli effetti del terremoto sul territorio come ricostruito dai questionari on line. La mappa contiene una legenda (sulla destra). Con la stella in colore viola viene indicato l’epicentro del terremoto, i cerchi colorati si riferiscono alle intensità associate a ogni comune. Nella didascalia in alto sono indicate le caratteristiche del terremoto: data, magnitudo (ML), profondità (Prof) e ora locale. Viene inoltre indicato il numero dei questionari elaborati per ottenere la mappa stessa".

Tante le segnalazioni arrivate anche a NapoliToday dai lettori, preoccupati per l'accaduto. Ne riportiamo alcune: "Mi stavo mettendo a letto e ho sentito un rumore sordo, che spavento", scrive Giulio. "Sentita la scossa, sia sul letto, sia poggiando i piedi a terra. Troppo brutto ragazzi. Speriamo sia nulla di grave", è la testimonianza di Italo. "Tremava il divano il lampadario, poi è caduta una cosa dal mobile", scrive invece Elena.