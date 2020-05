Sciame sismico in corso nei Campi Flegrei: "Oltre 30 terremoti in meno di dieci minuti"

Uno sciame sismico è in corso nei Campi Flegrei. Lo rileva l'Osservatorio Vesuviano.

Così su Facebook Giuseppe De Natale, vulcanologo ed ex direttore dell'Osservatorio Vesuviano: "C'è uno sciame sismico in corso ai Campi Flegrei, con moltissimi piccoli eventi ".

A chi gli fa notare che "non trema nulla ma si sentono rumori, non boati ma tremori", il professor De Natale spiega: "È perché i terremoti sono piccoli ma arrivano uno dopo l'altro. Ne ho contati oltre 30 in meno di dieci minuti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery