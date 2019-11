Forte scossa di terremoto in Italia Centrale: l'evento avvertito anche a Napoli

Una forte scossa di terremoto ha colpito l'Italia Centrale alle 18,35. L'evento sismico, di magnitudo 4.4 secondo la stima dell'Ingv, ha registrato l'epicentro a Balsorano, in provincia dell'Aquila, al confine con il Lazio.

La scossa è stata avvertita anche in Campania e a Napoli, in particolare nei quartieri collinari del capoluogo, ed in alcuni comuni della provincia.