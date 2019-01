Scossa di terremoto in Campania: l'evento avvertito anche in provincia di Napoli

Una scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 23 circa fa in Campania. Di magnitudo 2.7 gradi, ha avuto il suo epicentro a Forchia, in provincia di Benevento. Gli effetti sono stati avvertiti anche in provincia di Napoli. In particolare da alcuni comuni del vesuviano sono arrivate numerose segnalazioni sui social network in tempo reale.

Il sisma, comunque di lieve intensità, è stata avvertito molto più distintamente nel beneventano e in provincia di Caserta da dove sono arrivate la maggior parte delle segnalazioni. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose sebbene siano state diverse le chiamate ai vigili del fuoco arrivate negli ultimi minuti, probabilmente più per chiedere informazioni che per reali richieste di aiuto. L'Ingv ha registrato la scossa pochi secondi dopo le 22 e 20.

