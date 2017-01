Terremoto Centro Italia, sono tre le scosse molto forti: cresce la paura anche a Napoli

1 / 2

continua →

Altre due scosse di terremoto molto forti sono state registrate nel Centro Italia tra le 11,14 e le 11,25 con magnitudo 5.4 e 5.3, dopo quella della 10.26 con potenza 5.3.

Si registrano alcuni crolli nelle zone interessate dal sisma. La scossa è stata avvertita questa volta in maniera ancora più netta anche in Campania e a Napoli, in particolare al Vomero e nei quartieri collinari.

La scossa è stata registrata dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano.

TERREMOTO, LA MAPPA DEL SISMA: DOVE SONO STATE AVVERTITE LE SCOSSE

Continua