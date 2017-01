Le tre scosse di terremoto che a metà mattinata hanno colpito il Centro Italia sono state avvertite anche nel napoletano. Nelle immagini la testimonianza di un lampadario che oscilla in una casa di Casoria, in provincia di Napoli, in occasione della scossa registrata tra le 11,25 e le 11,26.

Video di Giuseppe Vozzella tratto da Youtube.