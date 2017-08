Terremoto a Ischia, c'è chi torna sull'isola: "Allarme rientrato, è un'isola vulcanica" (VIDEO)

In moltissimi, in queste ore, tornano dall'isola di Ischia, abbandonando gli alberghi, rinunciando alle vacanze. Comprensibile. Sono tanti, invece, i turisti che questa mattina hanno scelto di partire comunque o di tornare sull'isola verde. Nonostante il terremoto. Il comandante Florindo Di Costanzo spiega: "Il terremoto ormai ci è stato, io questa mattina ero regolarmente al lavoro e devo dire che forse l'allarme è stato eccessivo". Alcuni turisti non rinunciano alle proprie vacanze: "Ho sentito amici sull'isola", racconta una signora in partenza, "e mi hanno rassicurata". "Io ho casa a Ischia", spiega un altro signora in attesa di salire a bordo. "Per fortuna non ha subito danni: ma Ischia è un isola vulcanica, sono eventi imprevedibili fino a un certo punto. Forse il panico è stato eccessivo".