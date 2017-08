Terremoto a Ischia, le reazioni di chi è scappato a Napoli: "Notte terribile!" (VIDEO)

Sono visibilmente distrutti dopo una nottata passata, molto spesso, nelle automobili, o all'aperto. I turisti di ritorno da Ischia raccontano la loro esperienza. Molti hanno avvertito la scossa di terremoto, forte, mentre erano a cena. A quel punto, spiegano, "il panico è stato generalizzato". Quasi tutti hanno rinunciato alle proprie vacanze, agli alberghi prenotati. Ma c'è anche qualcuno che, pur essendo rientrato, minimizza: si tratta di un signore che ha vissuto in prima persona anche il terremoto del 1980 in Irpinia e racconta: "L'allarme è stato esagerato, non c'era motivo per diffondere questo panico. Siamo rientrati per precauzione ma non credo ci fosse la necessità". I turisti raccontano anche di file interminabili e tafferugli, questa mattina al porto di Ischia. "Potevano anche non farci pagare il biglietto", afferma un turista che ha subito danni alla casa.