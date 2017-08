Terremoto Ischia, la solidarietà e i pensieri dei vip sui social

Grande la solidarietà che, in queste ore, viene espressa attraverso i social anche da chi, pur essendo lontano dalle zone interessate, sta manifestando vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto a Ischia.

Tra loro anche molti nomi del mondo dello spettacolo come Simona Ventura, Laura Pausini (pochi giorni fa sull'isola), Alessia Marcuzzi, Eros Ramazzotti, Elisabetta Canalis.

Commosso il post di Rita Dalla Chiesa apparso su Facebook: "Stanotte è difficile dormire. Vedo, dalla mia camera, le luci di Ischia. Sento il rumore fortissimo del mare che, per la prima volta nella mia vita, mi fa paura. Penso alle folate di vento improvvise, a quell'ora, qui ad Anacapri. Fino a pochi minuti prima era tutto tranquillo. Penso a quello che stanno vivendo, in questo momento, le persone che hanno sentito la terra tremare, e che hanno interrotto, nel terrore, le loro cene d'estate, gli aperitivi, gli incontri con gli amici. Penso a chi non c'è più. E ai soccorritori che, ancora una volta, scavano con le mani. Una giornata di sole, di vacanza, di allegria che è stata cancellata in un attimo. E in quell'attimo è stato anche cancellato il sorriso di un'isola felice".