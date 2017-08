Terremoto Ischia, case e negozi distrutti. Gli sfollati: "Abbiamo perso tutto"

"Non può essere stata una scossa di soli 4 gradi, è stata distrutta tutta Casamicciola Alta". Sono increduli e scossi i proprietari di abitazioni e negozi colpiti dal terremoto. La parte alta di Casamicciola si presenta come uno scenario di guerra dopo un bombardamento aereo. Case sventrate, auto ribaltate, sfollati che hanno raccolto in fretta e furia tutti i loro beni e hanno abbandonato le dimore pericolanti. "E' durato pochi secondi ma è stato tremendo. Siamo stati ribaltati, ho sentito un fortissimo boato, poi tanta polvere" racconta uno degli sgombrati. L'area è stata evacuata completamente e dichiarata off limits per il rischio crolli. Abbiamo raccolto le testimonianze di chi ha vissuto da vicino questa terribile esperienza.