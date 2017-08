Terremoto Ischia, il Consiglio dei Ministri dichiarerà lo stato di emergenza

Per il terremoto di Ischia sarà dichiarato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e ci sarà un Commissario. A renderlo noto è la Protezione Civile.

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, all'esito del Comitato Operativo nazionale della protezione civile al quale ha preso parte, ha firmato il decreto che dichiara il rischio di compromissione degli interessi primari in seguito al sisma che ha colpito l’isola di Ischia nella serata di ieri.



Questo decreto, nelle more del perfezionamento della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, rende pienamente operativo l'intero Servizio nazionale della protezione civile. Infatti, per assicurare un intervento tempestivo, il decreto ha previsto che sia il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, a coordinare tutte le forze in campo impegnate nelle operazioni di assistenza e soccorso alla popolazione.



Con la successiva dichiarazione di emergenza, saranno poi disponibili tutti gli strumenti straordinari che potranno essere utilizzati dal Commissario, che il Capo del Dipartimento della Protezione civile nominerà con ordinanza, d'intesa con la Regione Campania.