Terremoto Ischia, sono 2600 gli sfollati

Sono 2.000 gli sfollati a Casamicciola e 600 a Lacco Ameno, come rendo noto il capo del dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, dopo l'incontro odierno con i sindaci dell'isola.

Gli sfollati saranno accolti negli alberghi dell'isola e non ci dovrebbe essere bisogno di allestire campi speciali o tendopoli.

"Non è normale che un terremoto 4.0 determini crolli di edifici ed evacuazioni di ospedali e, purtroppo, la tragedia di due vittime, dispersi, tanti feriti. Le cause potrebbero essere ricercate nei fenomeni di amplificazione sismica locale o attribuite alle costruzioni fatiscenti, abusive e realizzate senza alcuna verifica sismica", denuncia Egidio Grasso, presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania.

"Con l’abusivismo non si scherza, altrimenti queste sono le conseguenze", spiega Aldo De Chiara, ex procuratore aggiunto di Napoli fra il 2007 e il 2012 . "Le costruzioni abusive sono una minaccia, soprattutto per chi le abita".