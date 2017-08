"Ciro è salvo", estratto dalle macerie anche il terzo fratellino sepolto sotto le macerie

E' stato estratto vivo dalle macerie anche Ciro, il terzo dei fratellini sepolto sotto le macerie nel sisma di magnitudo 4.0, verificatosi ieri a Ischia.

L'11enne è stato trasportato al Rizzoli, dove sarà visitato: potrebbe aver riportato ferite agli organi interni, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita. Ad attenderlo la madre, incinta di 5 mesi, sulla sedia a rotelle. Ciro, rimasto sotto le macerie per 16 ore, è riuscito a spingere il fratello più piccolo sotto il letto a castello salvandogli la vita. "Ciro sta bene e parla, stiamo facendo degli accertamenti clinici", ha spiegato il primario del pronto soccorso del Rizzoli.

MATTIAS - "Quando lo hanno estratto dalle macerie e lo hanno messo sulla barella per portarlo in ospedale ha chiesto "Dove mi portate?". Carmela, la nonna di Mattias, riporta le sue prime parole una volta liberato dalle macerie dai soccorritori.

"Sta bene, per fortuna stanno bene (riferendosi anche a Salvatore di 7 mesi) ma che paura. Ora aspettiamo Ciro, sta parlando con le forze dell'ordine, dice che stanno tagliando la rete del letto per non fargli male". Il terzo salvataggio potrebbe essere completato in tempi rapidi. CSi intravede la testa di Ciro, ma si sta cercando di tagliare la rete del letto per non fargli male, visto che è rimasto incastrato.