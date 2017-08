Terremoto Ischia, la gioia per il salvataggio di Ciro: l'arrivo dell'ambulanza in ospedale

E' stato estratto vivo dalle macerie anche Ciro, il terzo dei fratellini sepolto sotto le macerie nel sisma di magnitudo 4.0, verificatosi ieri a Ischia.

L'11enne è stato trasportato al Rizzoli, dove sarà visitato: potrebbe aver riportato ferite agli organi interni, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita. Ad attenderlo la madre, incinta di 5 mesi, sulla sedia a rotelle. Ciro, rimasto sotto le macerie per 16 ore, è riuscito a spingere il fratello più piccolo sotto il letto a castello salvandogli la vita. "Ciro sta bene e parla, stiamo facendo degli accertamenti clinici", ha spiegato il primario del pronto soccorso del Rizzoli.