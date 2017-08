Terremoto ad Ischia: sono già 300 gli sfollati

È salito a 300 il numero degli sfollati per effetto del terremoto di Ischia di lunedì scorso. Il numero è destinato a salire nelle prossime ed interessa in particolare la zona di Casamicciola. I vigili del fuoco e i tecnici della protezione civile stanno eseguendo tutti i controlli sulle abitazione per stabilirne l'agibilità e le ultime notizie non sono confortanti.

Hanno anche accompagnato diverse famiglie nelle proprie abitazioni a recuperare oggetti di prima necessità o di valore per poi costringerli a lasciare con loro l'abitazione pericolante. Le verifiche delle abitazioni private seguono quelle delle scuole terminate ieri. Intanto in queste minuti è in corso una riunione tra i sindaci dei comuni di Casamicciola e Lacco Ameno con i rappresentanti della protezione civile.