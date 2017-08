Terremoto Ischia, l'appello di Sabrina Ferilli: "Non lasciate l'isola"

"Non rinunciate al vostro soggiorno ad Ischia. Io sono qui e vi posso assicurare che tutto funziona. Essere vicini all'isola in questo momento significa anche venirci. Perchè non vorrei che oltre al danno ci fosse la beffa, come spesso accade nel nostro Paese".

Questo l'appello pubblicato su Facebook dalla nota attrice Sabrina Ferilli, da tempo frequentatrice di Ischia e che attualmente si trova proprio in vacanza sull'isola verde.