Terremoto Ischia, i familiari delle vittime: "Ora abbiate rispetto"

Pasquale Balestrieri, consigliere comunale a Ischia e fratello di Lina, la prima vittima della scossa di 4 gradi della scala Richter verificatasi lo scorso 21 agosto sull'isola, rompe il silenzio: "Basta con il non è successo niente o con i distinguo sulle zone interessate dal sisma. Finora, anche se certe esagerazioni non le ho mai condivise, non sono entrato in causa perché parte della famiglia coinvolta dal tragico lutto per la perdita di mia sorella Lina".

Balestrieri ha ricordato i dati del sisma: "1500 persone sfollate, giovani e anziani che piangono perché non possono più mettere piede a casa loro, due persone che hanno perso la vita sotto le macerie, piante dai propri cari, per loro non valgono niente".

C'È CHI HA PERSO IL LAVORO - Il terremoto di Ischia, oltre ai crolli, alle vittime e alle persone ferite, ha influito pesantemente anche sui tanti lavoratori stagionali. Non si parla solamente di lavoratori di aziende colpite direttamente dal sisma, ma anche di quelli impegnati in altre strutture, che hanno risentito del forte calo di presenze sull'isola dopo il terremoto. Gennaro Strazzullo, segretario generale della Uiltucs Campania, ha spiegato: "Circa 450 lavoratori, che avevano contratti stagionali e non, con il tragico terremoto sono stati tagliati anzitempo senza poter completare il loro percorso lavorativo sull'isola".