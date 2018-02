Terremoto Ischia, sei mesi dopo la ricostruzione è ancora un miraggio

Il terremoto dello scorso 21 agosto che ha sconvolto l'isola di Ischia è stato già 'dimenticato' da coloro che dovrebbero occuparsi della ricostruzione. Il servizio di Striscia la Notizia, realizzato da Luca Abete, mostra l'isola sei mesi dopo il terremoto: nulla è cambiato, le macerie sono ancora in strada, la zona rossa non è interdetta e vi accedono ancora isolani nonostante il rischio di crolli non sia scongiurato. "Qualcuno viene di notte e ruba nelle case", spiega un ischitano. Due morti, 42 feriti, migliaia di sfollati. "Ora gli alberghi stanno cacciando via gli sfollati, perché il Comune non paga", spiega una signora. "E quindi queste persone sono costretti a tornare a vivere nelle case distrutte e inagibili".

Dal 21 agosto la Protezione civile non ha predisposto ancora la fase di ricostruzione: in strada ci sono ancora le pietre della Chiesa che hanno ucciso una signora, le macerie della casa da cui furono estratti vivi i tre fratellini e la famiglia divenuta simbolo del terremoto.