Terremoto Ischia, la protesta degli sfollati: "Sospendete le tasse a tutti gli isolani"

Manifestazione a Lacco Ameno e Casamicciola, organizzata dal neo comitato "Ischia Vive". Presenti i rappresentanti degli sfollati del sisma che ha colpito l'isola il 21 agosto scorso.

I manifestanti chiedono: "L'adozione di norme certe e celeri per la ricostruzione delle case e per la ripresa delle attivita produttive, la messa in sicurezza delle scuole, l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione e gli interventi economici integrativi a favore dei lavoratori dipendenti e/o autonomi senza lavoro a causa del sisma, oltre alla sospensione delle imposte per tutti gli isolani".