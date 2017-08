Terremoto Ischia, gli ultimi dati: "Sono 1.177 le persone senza casa"

Continua a crescere il numero delle persone senza casa - oggi 1.177 - assistite dal Servizio Nazionale della Protezione Civile a seguito alla scossa di terremoto avvenuta a Ischia lunedì scorso.

Secondo i dati forniti dai Comuni, 897 sono i cittadini di Casamicciola che la scorsa notte hanno trovato ospitalità prevalentemente in strutture alberghiere mentre, per il Comune di Lacco Ameno, gli assistiti negli alberghi sono 231 ai quali si aggiungono 30 persone che hanno scelto di passare la notte presso il Palazzetto dello sport di Forio, la struttura predisposta nei giorni scorsi in via precauzionale per garantire l'ospitalità, se necessario, fino ad un massimo di circa 120 cittadini.

Sono 22 le squadre di tecnici abilitati Aedes (Agibilità e danno nell'emergenza sismica) impegnate per le verifiche di agibilità.