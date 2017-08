Forte scossa di terremoto ad Ischia: sisma avvertito anche a Napoli

Una forte scossa di terremoto si è verificata ad Ischia intorno alle 21.00. Paura per i residenti e per i tanti turisti che affollano l'isola nel periodo estivo. Molta gente è scesa in strada. Crollati muri perimetrali a Barano.

A Forio, Barano e Ischia Porto in alcune zone è saltata anche la corrente elettrica. La scossa è stata avvertita in maniera nitida anche nella zona flegrea e nei quartieri collinari di Napoli, come il Vomero.

I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano, come si vede dalla foto, hanno registrato la forte scossa di magnitudo 3.6, iniziata alle 20,58, ad una profondità di 10 km.

Sono decine le telefonate di richieste di aiuto giunte ai vigili del fuoco da tutta l'isola. I pompieri sono intervenuti a Casamicciola per una situazione critica verificatasi dopo la scossa. Secondo quanto trapela, alcune abitazioni ( si parla di due) di Casamicciola sarebbero crollate e risulta gravemente danneggiata parte della chiesa di Casamicciola. Una donna è rimasta ferita. Requisito un traghetto da Napoli a Ischia per portare personale di polizia sull'Isola. Evacuato per sicurezza l'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno.