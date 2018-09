Terremoto Ischia, il sindaco: «Misura insoddisfacente»

«È una misura insoddisfacente quella prevista dalla bozza di decreto legge sulle “disposizioni urgenti per la città di Genova e le altre emergenze” relativamente all'applicazione del terzo condono edilizio per i soli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017». A parlare è il sindaco di Barano d'Ischia, Dionigi Gaudosio, riferendosi alle misure promesse e previste dal Governo per il rilancio dell'isola di Ischia dopo il terremoto dello scorso anno.

I sindaci dell'isola chiedono che il terzo condono venga esteso a tutte le case e non solo a quelle danneggiate dal sisma. Il Governo ha, inoltre, previsto un fondo da cinque milioni di euro per favorire la ripresa economica dell'isola. Per due anni verranno sospesi, per i soli Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento che riprenderanno a decorrere dal 1 gennaio 2021.