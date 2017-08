Terremoto Ischia, il messaggio di Papa Francesco: "Vicino a quanti soffrono"

Al termine dell'udienza generale che si è tenuta questa mattina presso l'Aula Paolo VI, Papa Francesco ha voluto dedicare un messaggio di preghiera alla popolazione ischitana colpita dal terremoto.

"Rivolgo il mio pensiero ed esprimo affettuosa vicinanza a quanti soffrono a causa del terremoto che lunedì sera ha colpito l’isola di Ischia. Preghiamo per i morti, per i feriti, per i rispettivi familiari e per le persone che hanno perso la casa", ha detto il Pontefice a conclusione dell'udienza odierna.

Forte il legame che l'isola verde ha con Papa Bergoglio: il 15 ottobre scorso, infatti, nei locali del Centro polifunzionale del Comune di Ischia, è stato inaugurato il Centro Papa Francesco, nato per essere un luogo di incontro e formazione per i giovani dell’isola e punto di convergenza di varie attività e servizi della diocesi.