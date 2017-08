Terremoto Ischia, Angela Merkel vicina alla popolazione

La Cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha trascorso più volte periodi di vacanza a Ischia, ha espresso in un messaggio al governo italiano "la più profonda vicinanza" ai cittadini colpiti dal sisma e "ai soccorritori che stanno facendo il loro meglio per aiutare".

Intanto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato ai sindaci di Casamicciola e di Lacco Ameno per esprimere il cordoglio per le vittime e la solidarietà e la vicinanza alla popolazione colpita dal terremoto. Il Presidente si è impegnato a visitare, quando possibile, i luoghi colpiti e ha assicurato la sua attenzione per la ricostruzione.