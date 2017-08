Lite col sindaco per il terremoto: Timperi lascia lo studio

Un vero e proprio litigio con il sindaco di Ischia ha costretto Tiberio Timperi a lasciare lo studio di Uno Mattina. Il conduttore ha lasciato gli studi Rai nel corso della diretta durante un'intervista al primo cittadino ischitano. Spazientito dai modi del sindaco, il giornalista ha lasciato lo studio e la conduzione del programma. «Vabbé, non mi fa parlare? Faccia lei» ha detto al primo cittadino, diventato un fiume in piena, ed ha lasciato lo studio. Dopo è tornato sui suoi passi ma l'atmosfera in studio era tutt'altro che tranquilla ed ha chiesto alla regia di togliere l'audio all'ospite.

Sono diverse ore che infiamma la polemica tra i cittadini dell'isola verde e i media nazionali, rei di aver ingigantito la situazione dopo il terremoto di lunedì sera. Un altro nervo scoperto è quello dell'abusivismo edilizio sull'isola su cui proprio il primo cittadino stava dibattendo al momento del litigio. Una polemica che non sembra essere destinata a placarsi a breve e di cui stanno spesso pagando le spese i giornalisti inviati sull'isola.