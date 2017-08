Terremoto Ischia, Lina Sastri: "È stato spaventoso"

"Ero a Ischia durante la scossa. Sono arrivata adesso a Roma in fuga come molti altri, sono andata via all'alba. È stato spaventoso. Un grande boato, poi la terra si è mossa sotto i piedi, è mancata la luce dappertutto e ci siamo riversati tutti per strada. Lì abbiamo passato la notte. Una grande paura".

Così Lina Sastri all'Adnkronos. L'attrice, al momento della scossa, si trovava a Forio.