Terremoto Ischia: la solidarietà dei geometri

A meno di un mese dall'accaduto, il terremoto di Ischia è ancora vivo nelle menti dei suoi cittadini. Non solo visto che il consiglio di amministrazione della Cassa italiana previdenza ed assistenza geometri liberi professionisti, la Cipag, ha deciso di esprimere la propria solidarietà ai cittadini di Ischia. La cassa ha approvato l'impegno di un contributo economico da destinare ai colleghi dell'isola e alle situazioni di emergenza. Un sostegno concreto ai colleghi ed al loro lavoro svolto anche dopo il sisma con il Consiglio nazionale e l'Associazione nazionale geometri volontari per la protezione civile.

Per i colleghi ischitani verranno differite anche le scadenze del pagamento delle tasse dei liberi professionisti. «La solidarietà, in particolar modo quella verso gli iscritti, è uno dei motori delle attività portate avanti dalla Cassa e proprio per questo, come avvenuto in conseguenza del terremoto dell’Italia centrale dello scorso anno, ci siamo immediatamente attivati per l’adozione di misure a sostegno dei professionisti geometri in difficoltà” ha dichiarato Diego Buono, presidente Cipag.